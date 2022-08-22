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Kur’an Kursu öğrencileri stres attı

Malatya’nın Darende ilçesinde Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencilerine “Açık Hava Dersi ve Piknik” programı düzenlendi.

MALATYA 22.08.2022, 15:31
Kur’an Kursu öğrencileri stres attı

Malatya’nın Darende ilçesinde Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencilerine “Açık Hava Dersi ve Piknik” programı düzenlendi.

Darende Hacı Fatma Tunç Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri, Sivas’ın Gürün ilçesi Gökpınar Mesire alanında “Açık Hava Dersi ve Piknik” programında stres attılar.

Programa, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar, Gürün İlçe Müftüsü Dr. Hüseyin Bayrak, kursun idareci ve öğreticileri katıldı.

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