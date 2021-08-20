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Kur’an-ı Kerim yaz kursları tamamlandı
Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kurslarının sona ermesi nedeniyle program düzenlendi.
MALATYA 20.08.2021, 18:20
Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kurslarının sona ermesi nedeniyle program düzenlendi.
Millet Han’da İlçe Müftülüğü tarafından yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kurslarının sona ermesi nedeniyle düzenlenen programa, Kaymakam Muhammed Öztaş, İlçe Müftülüğü yetkilileri, diğer yetkili ve ilgililer ile kursa katılan çocuk ve gençlerin aileleri katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, konuşmalar ile devam etti. Yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kursları programı belge verilmesi ile sona erdi.