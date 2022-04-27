Kur’an bülbülleri yarıştı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katan ödüllü “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma” Yarışması unutulmaz final programı ile sona erdi. İzleyicilere Kur’an ziyafetinin yaşatıldığı yarışmanın finalinde Kur’an bülbüllerinin canlı performansı dinleyenleri mest etti.

Kur’an-ı Kerim okumaya teşvik etmek, özendirmek ve Kur’an-ı Kerim’in emirlerini anlatmak amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi İlçe Müftülüğünün destekleriyle düzenlenen ödüllü “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma” Yarışması sona erdi. Ödülü Umre, Kudüs ve Ayasofya ziyareti olan bu özel yarışmanın finali heyecanlı anlara sahne oldu. Jüri tarafından titizlikle değerlendirilen ön elemelerin ardından 38 yarışmacı içerisinde finale yükselmeyi başaran 5 yarışmacı, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen final gecesinde jüri karşısına çıktı.

Battalgazi’de Kur’an ziyafetinin yaşandığı program vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Kur’an bülbüllerinin canlı performansı dinleyenleri mest etti. Dinleyenlere duygulu anlar yaşatan yarışmacılar, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katan bu özel program, Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Malatya İlahiyat Vakfı Başkanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Sivili Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmacılar sesiyle hayran bıraktı

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sait Bosat ve Dr. Tacettin Bıyık ve Hafız Ahmet Tayyar’ın jüri üyeliğini üstlendiği Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmada, jüriyi kendisine hayran bırakan harika sesiyle birinciliği elde eden Mehmet Obuz Umre’ye gitmeye hak kazanırken, ikinci olan Furkan Çubuk Kudüs gezisi ve üçüncü olan Sait Yetiş ise Ayasofya gezisine gitmeye hak kazandı. Dördüncü Emre Olcar ve beşinci Arif Apak ise çeyrek altın ile ödüllendirildi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Battalgazi Belediyesi’nin güzel programlara imza attığını aktaran Malatya İlahiyat Vakfı Başkanı Prof. Dr. Fikret Karaman, “İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 7 yıl dekanlık yaptım ve bu zaman zarfı içerisinde Battalgazi Belediyemiz ile güzel programlar icra ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bugünde bir başka güzel programda bir aradayız. Ramazan ayının zirvesi olarak tabir edilen Kadir Gecemizin arifesinde bir araya geldik. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere programın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sesinizi duymak bizim için onurdur”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Rabb’im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ramazan ayının hepimize huzur, mutluluk, barış ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan ayı, müminin istifade etmesi gereken bir ay. Bizim hayatımıza yön veren Kuran’ı Kerim’in Ramazanın son günlerinde nazir olması ve bu kitabın insanlar için bir hayat kaynağı olması ve yol gösterici olması çok ama çok önemli. Kur’an bizim iham kaynağımız, bizim rehberimiz, bizim yol göstericimiz. Kur’an-ı Kerim okumaya teşvik etmek, özendirmek ve Kur’an-ı Kerim’in emirlerini anlatmak amacıyla bugün bu programı organize ettik. Türkiye’mizde özellikle son yıllarda bu tür güzel programlar yapılıyor ve Kur’an-ı Kerimi güzel okuyan bir seda ile karşılaştığımızda kendinizi ondan alamıyorsunuz. İnşallah bizim her zaman hayat rehberimiz ve yol gösterici olur. Rabb’im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayınızı, Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kur’an-ı Kerim’in hayatımızda daha fazla yer edinmesi gerek”

Bu tür programların sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Kur’an ayı olarak nitelendirdiğimiz Ramazan ayında bu programı organize eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel düşünülmüş bir program. Manevi haz ve lezzet alabileceğimiz bir ortam olduğunu düşünüyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), dünyadaki en hayırlı kimseyi tarif ederken şöyle buyurmaktadır: “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir." Kur’an-ı Kerim’in hayatımızda daha fazla yer edinmesi anlamında bu tür programların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Mukaddeslerimize sahip çıkma noktasında gösterilecek olan her türlü gayreti ve etkinliği canı gönülden alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Kadir gecemizi ve Ramazan Bayramınızı en içten dileklerim ile kutluyorum” dedi.