Kumarcılara ceza

Malatya’da, bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Halfettin Mahallesi’nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden polis tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan bin 150 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci A. P. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.