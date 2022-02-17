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Kuluncak’ta bir günde 45 ünite kan toplandı
Malatya’nın Kuluncak İlçesi’nde düzenlenen kan bağış kampanyasında bir günde 45 ünite kan toplandı.
MALATYA 17.02.2022, 17:22
Malatya’nın Kuluncak İlçesi’nde düzenlenen kan bağış kampanyasında bir günde 45 ünite kan toplandı.
Türk Kızılayı Kan Bağışı aracı Kuluncak’ta gönüllü olarak kan bağışı aldı. Türk Kızılayı’nın Kan Bağışı çağrısına Kuluncak halkı duyarsız kalmadı. Kaymakam Tufan Bağır Gilan ile kaymakamlık çalışanları ve resmi kurumlarda çalışanlar ile vatandaşlar, kan bağışı kampanyasına destek verdi. Bir günde 45 ünite kan alındı.
Türk Kızılayı Kan Bağışı aracının zaman zaman ilçelere giderek kan bağışı topladığı kaydedildi.