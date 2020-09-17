Kuluncak’ta asfalt çalışmaları sürüyor
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KULUNCAK İLÇESİNDE BAŞLATILAN ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. ÇALIŞMALARI İNCELEYEN KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI ERHAN CENGİZ, “HALKIMIZA DAHA İYİ ULAŞIM İMKANI SUNULABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR” DEDİ.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuluncak ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları inceleyen Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “Halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sunulabilmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.
Kuluncak ilçesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya Büyükşehir ve Kuluncak Belediyesince Asfaltlama ve yama çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Ekiplerimiz hasar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarına Ortapınar Mahallemizde devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören yolumuzu sıcak asfalt ile yeninden düzenlemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Kuluncaklılara daha iyi ulaşım imkanı sunabilmek için bir yandan yeni yollar yapılırken bir yandan da hasar gören yolların bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini belirten Cengiz, “Bu kapsamda da ekiplerimiz çalışmalarını Konaktepe, İsmetpaşa, Sultanlı, A.Çayköy, Kaynarca, Göğebakan, Kızılhisar, İlisuluk ve Yeni Mahallelerimizde tamamladı. Bugün itibarı ile de çalışmalarımız Ortapınar Mahallemiz’de sürdürüyor. Hazırlamış olduğumuz program dahilinde yol bakım çalışmalarımıza başka noktalarda devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Cengiz, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ve personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0