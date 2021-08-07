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Kuluncak’ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Karaçayır Sulaması inşaatı işine ait sözleşme kapsamında 2 bin 870 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli boru şebekesi ile sulanması sağlanacak.

MALATYA 07.08.2021, 17:21
Kuluncak’ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Karaçayır Sulaması inşaatı işine ait sözleşme kapsamında 2 bin 870 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli boru şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Kuluncak Karaçayır Göleti Sulaması inşaatı işine ait sözleşme, yüklenici firma ile imzalandı. Atılan imza sonrasında Karaçayır Sulaması İnşaatı işine ait sözleşme kapsamında 2 bin 870 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Böylece, muhtemelen önümüzdeki yıl Kuluncak İlçesi’nde 2 bin 870 dekar tarıma elverişli arazi suya kavuşmuş olacak.
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