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Kuluncak Kaymakamı Kömürcü göreve başladı
Malatya’nın Kuluncak ilçesi Kaymakamlığına atanan Muhammed Safa Kömürcü ilçeye gelerek göreve başladı.
MALATYA 12.09.2022, 15:31
Malatya’nın Kuluncak ilçesi Kaymakamlığına atanan Muhammed Safa Kömürcü ilçeye gelerek göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın 12 Ağustos 2022 tarihli onayı ile Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan’ın Bingöl Karlıova Kaymakamlığına atanmasıyla, Kuluncak Kaymakamlığına Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Kaymakam Vekili Muhammed Safa Kömürcü görevlendirilmişti.
Kömürcü, Kuluncak’ta yeni görevine başladı.
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