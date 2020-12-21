Son Dakika
Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere
Malatya’nın Kuluncak Belediyesi tarafından yaptırılan Kuluncak Evleri Projesi inşaatında sona yaklaşıldı.
MALATYA 21.12.2020, 16:57
6
Malatya’nın Kuluncak Belediyesi tarafından yaptırılan Kuluncak Evleri Projesi inşaatında sona yaklaşıldı.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz yaptığı açıklamada, Kuluncak Evleri B Blok Projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Kuluncak Belediyesi olarak her alanda en güzel hizmetleri halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Kuluncak Belediyesinin farkını ortaya koyan bir kurum olarak kalite seviyesi yüksek, hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı mekânlar kazandırmaya devam etmektedir. Projemizin İlçemize farklı bir güzellik katacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.Ayrıca Cengiz, Kuluncak Evleri B Blok İnşaatı projesinde 16 daire, 7 ofis, 3 dükkanın yer aldığını kaydetti.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Altınordu
|14
|27
|5. Altay
|14
|26
|6. Giresunspor
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü