Kültürel Değerler sergisinin son durağı Arnavutluk oldu

“Kültürel Değerlerin Fotoğraf Yoluyla Aktarılması Projesi” çerçevesinde beşinci ve son fotoğraf sergisi Arnavutluk-Vlore’de açıldı.

Proje çerçevesinde, Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın tarihi ve kültürel değerlerini gösteren 34 fotoğraf sanatçısının gözüyle 40 fotoğraf yer aldı. Bu sergiyle birlikte proje çerçevesinde öngörülen bütün sergiler gerçekleştirilmiş ve proje tamamlanmış oldu. READ-Regional Network for Cultural Diversity,Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ Projesi çerçevesinde bir alt hibe projesi olarak desteklenen bu projenin son sergisinin ev sahipliğini Auleda Local Economic Depelopment Agency üstlendi. Auleda Local Economic Depelopment Agency’den Nikolla Pulla yaptığı açıklamada, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını, birbirinden değerli fotoğraf sanatçılarının eserlerini Vlore’de sergiledikleri için gurur duyduklarını belirtti. Daha önce birkaç kez AB projesi yürüttüklerini, Türkiye, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile birlikte yürüttükleri bu projenin kendilerine ayrı bir tecrübe kazandırdığını belirten Pulla, proje ortaklarına ve finansman sağlayan AB’ye teşekkür etti.

Projede 4 ülkeden 5 STK yer aldı. MAFSAD’ın dışında Türkiye’de Sille Sanat Sarayı, Arnavutluk’tan Auleda Local Economic Depelopment Agency, Sırbistan’dan Art Team Photo Club ve Kuzey Makedonya’dan Kumanovo Photo Club gibi STK’lar projede aktif olarak görev aldılar ve bu dernekler kendi ülkelerindeki sergilerin organizasyonunu gerçekleştirdiler.

Projenin genel değerlendirmesini yapan Malatya’da Proje Koordinatörü Eğitimci Yılmaz Konuk, proje çerçevesinde Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın tarihi ve kültürel değerlerini 34 fotoğrafçının gözüyle ve 40 fotoğrafla anlatmaya çalıştıklarını, projenin beklediklerinden daha verimli geçtiğini ve geribildirimlerin çok iyi olduğunu söyledi. Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’da toplamda 5 sergi açtıklarını, bu sergileri yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Konuk, projeye destek sağlayanlara teşekkür etti.