Kültürel değerler fotoğraf sergisi Kuzey Makedonya’da açıldı

Kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla Malatya, Konya ve Sırbistan’da açılan fotoğraf sergisinin son durağı Kuzey Makedonya oldu.

“Kültürel Değerlerin Fotoğraf Yoluyla Aktarılması Projesi” çerçevesinde dördüncü fotoğraf sergisi Kuzey Makedonya’da açıldı. READ-Regional Network for Cultural Diversity/Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ Projesi çerçevesinde bir alt hibe projesi olarak desteklenen fotoğraf sergisi, daha önce de Malatya, Konya ve Sırbistan’da açılmıştı. Serginin organizasyonunu Kuzey Makedonya’daki proje ortağı Kumanova Fotoğraf Kulübü üstleniyor. Sergide 34 fotoğrafçının 40 eseri paylaşıldı. Kumanova Fotoğraf Kulübü Başkanı Vladimir Jovanovski, Ağustos ayında MAFSAD ve Sille Sanat Sarayı tarafından düzenlenen, Konya Beyşehir’deki fotoğraf sergisinin açılışı için Türkiye’ye geldiğini ve şuan aynı sergiyi kendi ülkelerinde de açmamın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Derneklerinin bu projede ortak olmasını sağlayan Türkiye’den MAFSAD’a, Sille Sanat Sarayına, emeği geçenlere ve sergide eserleri yer alan fotoğrafçılara çok teşekkür ettiğini bildiren Başkan Jovanovski, bu tür farkındalık projeleri için her zaman işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Malatya’da Eğitimci Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk da, amaçlarının kültürel değerlerin tanıtılması olduğuna dikkat çekerek, bu kültürel ortaklık için Kumanova Fotoğraf Kulübü Başkanı Vladimir Jovanovski’ye, Kumanova Ekibine, proje ekibine ve sergiye eserleriyle anlam katan 4 ülkenin fotoğrafçılarına teşekkür etti.