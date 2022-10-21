Küçüklü Mahallesinde köprü sevinci

Doğanşehir Belediyesi tarafından Küçüklü Mahallesine yapılan köprünün büyük oranda tamamlanması nedeniyle Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ali Doğan, Başkan Yardımcısı Ömer Karaköse ve Küçüklü Mahallesi Muhtarı Zeki Demirel ile incelemelerde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Küçüklü Mahallesi’nde yapılan köprü ile ilgili yaptığı açıklamada,

"Küçüklü mahalle sakinlerimizin en büyük sıkıntılarından birisi kendi arazilerine giden bu çay üzerinde önceden eğrelti yapıda bir köprüleri vardı. Geçmekte oldukça zorlanıyorlardı. Mahalle sakinleri buraya köprü yapılmasını talep ettiler. Biz de teknik ekibimiz ile yerinde inceleyerek bu bölgede köprü yapılmasına karar verdik. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayarak köprü yapımını tamamladık. Köprüyü yaparak Küçüklü Mahalle halkımızın en önemli sorunlarından biri olan köprü meselesini çözmüş olduk. Bu köprü aynı zamanda vatandaşların arazilerine gitmelerini sağlamaktır. Bizim bölgemiz tarım ile geçinen bir bölgedir. Tarım arazilerine geçişte bu problemi çözdüğümüz için de ayrıca biz de bu konuda mutlu olduk. Kendileri ile birlikte bu mutluluğu paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AK Belediyeler hizmet üretiyor”

AK Belediyelerin hizmet ürettiğine dikkat çeken Zelyurt, “AK hizmet AK Belediyecilik demek budur. Nerede bir sorun varsa nerede bir problem varsa onun çözümü noktasında her zaman başındayız. Vatandaşımıza hizmet yolunda AK Belediyeciliğin gerektirdiğini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olduğu sürece bu milletimiz bu vatandaşımızın bütün problemleri çözülecektir. Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Küçüklü Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Küçüklü Mahallesi Muhtarı Zeki Demirel ise Doğanşehir Belediyesi tarafından yapılan köprüden dolayı teşekkürlerini iletip, “Köprü sorunumuz vardı. Yıllardan beri arazilerimiz ve karşıda yaşayan vatandaşlarımız. Belediye Başkanımız Durali Zelyurt’un yoğun çabası ile mahallemize köprü yapıldı. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum, kendim ve mahallem adına. Büyük bir sorunumuz çözüldü” şeklinde konuştu.