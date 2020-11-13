Küçükçekmece’ye "Hilal Park"lı gönderme

İstanbul Küçükçekmece’de Atatürk Parkı’nda yer alan terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görselin ortaya çıkmasının ardından Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından sosyal medyada Hilal Park’ta yer alan 15 Temmuz Milli İrade Anıtı’nın yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçede bulunan Atatürk Parkı’nda terör örgütünün kullandığı sembolün tabana yansıtıldığının ortaya çıkması ile İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M.’yi görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Yaşanan olaya en anlamlı tepki ise Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından geldi. Yeşilyurt Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir tarafta Küçükçekmece’de yer alan parkın görseli diğer tarafta ise Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı’nda bulunan Hilal Park’ın görseli yer aldı. 15 Temmuz Milli İrade Anıtı’nın yer aldığı görsel ile Küçükçekmece Belediyesine gönderme yapan Yeşilyurt Belediyesinin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.