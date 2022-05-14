Son Dakika
"Korsan ve Taklit Ürüne Hayır" bilgilendirmesi
Malatya polisi, "Korsan ve Taklit Ürüne Hayır" bilgilendirmesi yapıyor.
MALATYA 14.05.2022, 13:38
Malatya polisi, "Korsan ve Taklit Ürüne Hayır" bilgilendirmesi yapıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı planlamasıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, 9. Malatya Anadolu Kitap Fuar alanında "Korsan ve Taklit Ürüne Hayır" sloganıyla stant açıldı.
Açılan stantta "Korsan ve Taklit Ürüne Hayır" bilgilendirmesi için vatandaşlara broşür dağıtımı yapılıyor.
Polis görevlileri, vatandaşların korsan ve taklit ürün konusundaki sorularını da cevaplandırıyor.