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Koronadan ölen profesör için hatıra ormanı oluşturulacak

Covid-19 virüsüne yakalanarak hayatını kaybeden Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Otlu için hatıra ormanı oluşturulacak.

MALATYA 08.12.2020, 11:05
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Koronadan ölen profesör için hatıra ormanı oluşturulacak
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Covid-19 virüsüne yakalanarak hayatını kaybeden Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Otlu için hatıra ormanı oluşturulacak.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Merhum Prof. Dr. Fikret Otlu anısına, İnönü Üniversitesi ısı merkezinden başlayıp Mühendislik Fakültesi ile yeni öğrenci yurtları arasında devam eden yol etrafında ağaçlandırma çalışması yapılacak. Ağaçlandırma çalışmasına katkıda bulunmak isteyen personeller ve vatandaşlar TR630001200955800001168913 IBAN nolu hesaba fidan bedellerini gönderebilecekler. 1 adet fidan bedeli 70 TL olarak belirlendi.

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Otlu (61) korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 14 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Fikret Otlu, Hekimhan İlçesi Güzelyurt Karamahmut Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedilmişti.
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