Koronadan ölen Çelik’e vefa

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Başkanlığı yapan ve 30 Kasım 2020’de yeni tip korona virüsten hayatını kaybeden Akif Çelik’in adı, U-12 Futbol Ligi’ne verildi.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) tarafından 2022 Futbol Sezonu Akif Çelik U-12 Futbol Ligi, oynanan karşılaşmalar ile başladı. Karşılaşmalar öncesi, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, MASKF Başkan Yardımcısı Adnan Fırat ve Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat takımlara başarılar diledi. Lig sonunda başarılı olacak takımlara kupa verilecek.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Başkanlığı yapan ve 30 Kasım 2020’de yeni tip korona virüsten hayatını kaybeden Akif Çelik (45) adının lige verilmesi spor camiasında memnunlukla karşılandı.