Koronadan hastanelerde yatan hastaların yüzde 47’si hiç aşı yaptırmamış

Malatya’da ilk doz aşısını yaptırdıktan sonra 2. Doz aşı zamanı geçmesine rağmen hala aşısını yaptırmayan 33 bin kişi bulunuyor. Korona virüs nedeniyle hastanelerde yatan hastaların yüzde 47’si hiç aşı yaptırmamış kişilerden oluşuyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’daki aşı ve korona virüs hastalarıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Bentli, “Korona virüs nedeniyle hastanelerde takip ettiğimiz hastalarımızın yüzde 47’si hiç aşı yaptırmamış, yüzde 46’ sı iki doz aşısını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Geri kalan yüzde 7’ lik kesim ise iki doz aşılı ancak Covid dışı ek hastalıkları olan ileri yaş kişiler” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da ilk doz aşısını yaptırdıktan sonra 2. Doz aşı zamanı geçmesine rağmen hala aşısını yaptırmayan 33 bin kişi olduğuna dikkat çeken Bentli, “ Aşılarını hiç yaptırmamış veya tamamlamamış kişilerde antikor oluşmadığı için hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Geç kalmadan aşılarımızı tamamlayalım, hastalıktan korunalım” dedi.