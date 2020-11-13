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Korona virüsten ölen eğitimcinin kardeşi yoğun bakımda
AKİF ÇELİK'İN MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYOR.
MALATYA 13.11.2020, 12:00
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Malatyalı eğitimci ve yayıncı Halit Çelik, yeni tip korona virüsten hayatını kaybetti. Çelik’in kardeşi Akif Çelik ise yoğun bakımda tedavi görüyor.
Eğitimci-yayıncı Halit Çelik (68), yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi görürken hayatını kaybetti.Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği’nin (ASMYD) başkanlığını yürüten ve merhum Halit Çelik’in kardeşi olan Akif Çelik de Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi görüyor.