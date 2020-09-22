Korona çağrı merkezi oluşturuldu

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastaları için çağrı merkezi oluşturuldu.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, korona virüs hastaları, temaslı durumunda olanlar ve olası vakalar için çağrı merkezi oluşturulduğu belirtilerek, “Korona virüs hastaları, temaslı durumunda olanlar ve olası vakalarımız; acil sağlık ihtiyaçları, istek ve görüşleri için müdürlüğümüz bünyesinde kurulan korona virüs Çağrı Merkezi’nin (0 422 321 44 22 ) numaralı telefon hattını arayarak bilgi alabilecekler; sorun talep ve önerilerini aktarabilecekler” denildi.