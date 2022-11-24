Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen N. A. (39) idaresindeki 27 YK 279 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada Z.B. (39) ile E.E. A. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.