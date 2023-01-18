Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Mursel Karataş Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.A. yönetimindeki 44 ADE 352 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.