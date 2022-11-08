Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil devrilerek yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir istikametinden gelen H.Ö. idaresindeki 46 AAB 592 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan araçta yolcu olarak bulunan H.Ö. (16) ile O.M. (45) yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.