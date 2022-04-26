Kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan minibüs kaza yaptı 2 yaralı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Ç. idaresindeki 44 AAK 445 plakalı Volkswagen marka minibüs sürücüsünün kontrolünde çıkarak kaza yaptı. Kaza da araç sürücü ile birlikte Elif Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.