Komutan Koltukoğlu’dan Başkan Kazgan’a ziyaret

7. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı makamında ziyaret etti.

7. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu’nu makamında kabul eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Koltukoğlu ile bir süre görüştü. Başkan Kazgan, Koltukoğlu’na günün anısına el dokuma halı tablo hediye etti.