banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Marek Hamsik’in büyük heyecanı
Marek Hamsik’in büyük heyecanı
Bahar Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri Açıklandı!
Bahar Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri Açıklandı!
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off’ta
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off’ta

Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası

İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayını fırsat bilen Malatya Yeni Hamle Koleji öğrencileri, kendi okullarında başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahibi aileler için nakdi yardımlar topladılar.

MALATYA 25.04.2022, 15:33
Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası

İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayını fırsat bilen Malatya Yeni Hamle Koleji öğrencileri, kendi okullarında başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahibi aileler için nakdi yardımlar topladılar.

Toplanan yardım paraları ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri hazırlayan öğrenciler, kendi elleri ile hazırladıkları yardım kolilerini belirlenen ailelerin adreslerine teslim ettiler. Böylesine anlamlı bir davranışın altına sık sık imza atan Yeni Hamle Koleji öğrencileri, yıl içerisinde başlattıkları farklı yardım kampanyaları ile kendilerinden sıkça söz ettirdiler. Yardım kampanyasında aktif rol alan Kolej öğrencilerinden Meral Güven, yardımlaşmanın önemini dile getirdi. Güven, “Arkadaşlarımızla başlattığımız bu yardım kampanyası hepimizi çok mutlu etti. Kendi ellerimle hazırladığımız kolileri ihtiyaç sahibi ailelere götürmek tarif edilemez bir mutluluk. Gittiğimiz yerlerdeki gördüğümüz manzaralar karşısında kayıtsız kalmak bizler için imkansız. Ailelerin durumlarını gördükçe kendi elimizdeki imkanlara çokça şükretmemiz gerektiğini öğrendik. Nasip olursa bu yardım faaliyetlerini hayatımızın her aşamasında gücümüz yettikçe devam etmek istiyoruz. Bu kampanya ile bir çok ailenin azda olsa yüzünü güldürmek bizleri iyice güçlendirdi. Bu kampanyamıza destek veren tüm arkadaşlarıma kendi adıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan yardımlarla ilgili konuşan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya da öğrencileri duyarlılıklarından dolayı kutladı. Kaya, "Bizler Yeni Hamle ailesi olarak şunu biliyoruz ki, mutluluklar paylaştıkça çoğalır hüzünler ise paylaştıkça azalır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kolej öğrencilerimiz yine kendilerine yakışır bir davranış sergileyerek bizleri gururlandırdılar. Kolejimizin öğretmen ve öğrencileri bu gibi konularda her zaman çok duyarlı davranmışlardır. Örneğin yıl içerisinde bir SMA hastası çocuğumuz için okul içerisinde düzenledikleri bir organize etkinlik ile ciddi rakamlara ulaşan bir mebla toparlayarak ailemize destek oldular. Yine okulumuzun 12-T sınıfı öğrencilerinin önderliğinde toplanan paralarla Sevgi Evlerinde kalan küçük çocuklarımıza oyuncak, kıyafet ve kırtasiye gibi malzemeler ulaştırdılar. Şimdi de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizi unutmayan öğrencilerimiz titizlikle yürüttükleri bu yardım kampanyası ile Malatya’daki 10 ailemize ulaşarak yardımları kendi elleriyle teslim ettiler. Öğrencilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu anlamlı davranışlarından ötürü öğrencilerimi tebrik ediyor, hepsinin gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Tuzlaspor 32 45
9. Adanaspor 33 44
10. Samsunspor 31 43
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık