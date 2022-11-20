KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Malatya’ya gelecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik yılı açılış törenine katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Perşembe günü Malatya’ya gelecek. Malatya’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak olan Tatar, Perşembe günü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de düzenlenecek olan İnönü Üniversitesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim akademik yılı açılış töreninde, “Doğu Akdeniz’deki gelişmeler çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs“ konulu ilk dersi verecek.