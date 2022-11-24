KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Malatya’da sıcak karşılama

İnönü Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılış töreni ve ‘Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan Kıbrıs’ konulu konferans programına katılmak üzere Malatya’ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz şehrimizi tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı ‘Anadolu’yu Ana Yurt Yapan Destan Şehri’ diye tarif ediyoruz. Yapılan tarihi kazılarda ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk gümrükleme işlemlerinin, demirin araç ve gereç olarak kullanılması Malatya’da zuhur etmiştir. Bu anlamda medeniyetin başladığı yer olarak tarif ediyoruz. Netice itibariyle 26 Temmuz 2021 yılında UNESCO tarafından yapılan toplantıda insanlık medeniyeti Malatya’da başlamıştır diyerek, tescil de edildi. Hasan Gazi’nin Sivas’ı fethinde, Hüseyin Gazi’nin Ankara fethinde, Battal Gazi’nin de Eskişehir’in fethinde 1071 yılından 400 yıl önce bu fetihlerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu anlamda da Anadolu’yu Ana Yurt Yapan Destan Şehri diyoruz. Evliya Çelebi Malatya’yı tarif ederken Dar-ül Rifat seçkin insanların şehri diye tarif etmiştir. Tabi biz Şehr’ül Emin olduktan sonra özellikle burada tüm geçmiş medeniyetlere, uygarlıklara, kültürlere ait tarihi mirasın ayağa kaldırılması günümüze ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında büyük gayretler gösteriyoruz. Malatya’mızda hemen hemen her uygarlığa ve kültüre ait eserlerin Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin destekleriyle Valiliğimizle ortak proje çerçevesi içerisinde bütün tarihi miraslarımızın büyük bir bölümünü aslına uygun şekilde restore ederek, insanların hizmetine sunduk. Malatya, değişik uygarlıkların, medeniyetlerin ve kültürün merkezi olarak tarif edilen bir şehirdir.

Günümüzdeki Malatya’da sanayi önemli bir yerdedir. Dünyanın kayısı başkenti olarak Malatya’yı tarif ediyoruz. Güneşin altın yumurtası diyoruz. Kayısı için çok güzel bir Dünya Ticaret Merkezi yapıyoruz. Kayısının hak ettiği yeri bularak Malatya’mız tarım, ticaret, sanayi ve kültür şehri olma anlamında ve de turizm rotalarının burada olma anlamında önemli bir şehir olacaktır. Turgut Özal Tıp Merkezi’miz yaptığı başarılı çalışmalarla Malatya’nın sağlık anlamında da bir merkezi olması noktasında güzel bir çalışma içerisindeler” dedi.

Kıbrıs’ın Türk halkının gönlünde çok ayrı bir yeri olduğunu da ifade eden Gürkan, Türkiye’de yaşan herkesin Kıbrıs ile büyüdüğünü vurguladı. Kıbrıs’ın öneminin ve değerinin büyüklüğünden de bahseden Gürkan, “1974 yılındaki Barış Hareketi ile Kıbrıs özgürlüğüne kavuşmuştur. Biz her zaman Kıbrıs halkıyla beraber olduk, beraber olmaya da devam edeceğiz. Kıbrıs’ta kanayan bir yara bizim yaramızdır. Kıbrıs’ta en ufak bir diken Kıbrıslı vatandaşımızın ayağına batarsa o bizim acımızdır. Bu anlamda Kıbrıs’a karşı hüsnüniyetimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu meyandadır. KKTC Cumhurbaşkanlığı olarak sizler de Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye ile olan ilişkilerini ve dünya ile olan ilişkilerini en güzel şekilde yürütüyorsunuz. Ben bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum, sizleri Malatya’da ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve Öğretmenler Günü nedeniyle aynı zamanda öğretmen olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Malatya’ya üçüncü kez gelişim. Kıbrıs gazileri bizler için çok önemli dolayısıyla onlarla zaman zaman haberleşmek ve onları görmek bizim için bir mutluluktur. Malatya az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Malatya insanlık medeniyetinin başladığı bir kent. 1974 yılındaki Barış Hareketi ile Kıbrıs özgürlüğüne kavuşarak, dünyadaki hak ettiği yerini alması ve Doğu Akdeniz’deki ulusal hak ve çıkarların korumasında Türk Devleti olarak bütün bu beklentilerimize büyük bir hizmet etmektedir. 1974’ten sonraki süreçlerde hepinizin de malumu olduğu gibi federal çatı altında nasıl bir anlaşma olabilir şeklinde çok uzun yıllar müzakereler o anlayışla sürdürülmüş, fakat şu ortaya çıkmış ki karşı taraf bizleri hiçbir zaman eşit görmüyor. Özellikle Annan planından sonra ada Avrupa Birliği’nindir. Avrupa Birliği içerisinde Türkiye’ye de gerek yok, Kıbrıs’ta federal bir çatı altında bulaşacak olan Kıbrıs Rumları ve Türkler Avrupa Birliği’nin üyesi olarak barış, huzur ve ekonomik başarıyla hayatlarını devam ettirebilirler. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Biz evvelden beri kendimizi Türk Milleti’nin bir parçası olarak görmüşüzdür. Dolayısıyla Türkiye nerede biz de oradayız. KKTC inanıyorum ki önümüzdeki süreçlerde Doğu Akdeniz’in parlayan bir yıldızı olacaktır. Çünkü bizim hem arkamızda hem yanımızda koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur çıkışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Malatya halkını selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürkan ziyaretin anısına Tatar’a kayısı, Arslantepe’de bulunan ilk kılıcın replikasını ve tespih hediye etti.