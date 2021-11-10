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Kızılay’dan Malatya basınına destek teşekkürü

Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, kendisini ziyaret eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Güner ve yönetim kurulu üyelerine destekleri nedeniyle teşekkür etti.

MALATYA 10.11.2021, 15:36
Kızılay’dan Malatya basınına destek teşekkürü

Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, kendisini ziyaret eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Güner ve yönetim kurulu üyelerine destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu’yu ziyaret etti. Kızılay Malatya Şubesinin tarih yazdığını ve Kızılay yatırımlarını Malatya’ya getirdiğini ifade eden MGC Başkanı Vahap Güner “Kızılay Haftası dolayısıyla başarılı hizmetler veren Malatya Şubesini ziyaret ediyoruz. Kızılayın devasa yatırımlarını Malatya’ya getiren Türk Kızılay’ına Malatya olarak teşekkür ediyoruz. Kızılayın örnek projelerini gönüllü guruplar oluşturarak hayata geçiren Kızılay çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Malatya Şubesi olarak tüm başarımızı basın kuruluşlarımızın duyarlı desteğine borçluyuz. Bu gün bir başarı varsa bunu bize sağlayan tüm basın mensuplarımıza borçluyuz. Basınımızın bu desteği ile tüm faaliyetlerimizi tüm Türkiye’ye duyurma olanağı buluyoruz. Kızılay Haftası etkinliklerimizde yine basınımızın katkısıyla geniş kitlelere duyurulmuştur. Bu nedenle Malatya Kızılay Şubesi olarak basın mensuplarımıza ve basın çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu

Bu arada, MGC Yönetim Kurulu, Kızlay Yeşilyurt Şubesini de ziyaret etti.

MGC Başkanı Vahap Güner ziyarette yaptığı konuşmada, Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay Yeşilyurt Şubesini ziyaret ettiklerini belirterek “Kızılay Yeşilyurt Şubesi yönetiminin basın mensuplarının da katılımıyla önemli projeler gerçekleştirmektedir. Gönüllü gurupların çalışmasına basın mensuplarımızda bizzat katılarak destek vermektedir. Bugün Kızılay yöneticilerini tebrik etmeye ve teşekkür etmeye geldik” dedi.

Kızlılay Yeşilyurt Şubesi Başkanı Dr. Dilek Korkmaz ise basın mensuplarının her zaman desteklerini gördüklerini belirterek “Basınımız Kızılay’a çok duyarlı, tüm çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi basınımızla birlikte yapıyoruz. Bu nedenle faaliyetlerimiz geniş alanlarda duyulmakta ve örnek alınmaktadır. Ziyaretini,z için bizde sizlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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