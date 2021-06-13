Kızılay’dan çocuklar için açık hava sinema etkinliği

Türk Kızılay’ının 153. kuruluş yıl dönümününde Kızılay Malatya Şube Başkanlığı, Kadın Kolları ve Genç Kızılay İl Başkanlığı tarafından Kuluncak’ta sinema ile tanışmayan çocuklar için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Dünyanın her yerinde mazlum ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Türk Kızılay’ı 153 yaşında. Bu kapsamda Kızılay Malatya Şube Başkanlığı, Kadın Kolları ve Genç Kızılay İl Başkanlığı ile birlikte Kuluncak ilçesinde sinema ile tanışmayan çocuklar için açık hava sinema etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay’ın 153. doğum gününü kutladıklarını belirterek, 153 yıldır dünyanın her yerinde mağdurların yanında yer aldıklarını söyledi. Türk Kızılay’ının Şenlendirme Projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldiklerini ifade eden Soylu, çocuklara “Geleceğin Kızılaycıları sizlersiniz” diye seslendi.

Konuşmalrın ardından çocuklara sinema filmi izletildi ve Türk Kızılayı ikram aracı tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.