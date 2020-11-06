Kızılay üssü Malatya’ya katkı sağlayacak

Malatya’da eski vagon fabrikası alanına kurulan Kızılay üretim üssü, Malatya ekonomisine katkı sunacak. Orta Doğu’nun çelik konteyner başta olmak üzere birçok ürünler Malatya’da üretilecek.

AK Parti Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Umut Yalçın’ı ziyaret etti.

Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, beraberindeki ilçe yönetimi ile birlikte bu hafta kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Umut Yalçın’ını ofisinde ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Av. Umut Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Son olarak İzmir’de yaşanan deprem sonrası Kızılay’ın da bölgede aktif bir şekilde görev aldığını ve İzmir halkının yanında olduğunu dile getirerek, “Türk Kızılayı olarak tüm doğal afetlerde olduğu gibi son İzmir depreminde de halkımızın yanında olduk. Malatya ve Elazığ’da da 24 Ocak’ta yaşanan depremde de Kızılay bölge halkının yaralarını sarma noktasında büyük çaba sarf etmiştir” dedi. Yalçın, Malatya’da da vagon onarım fabrikası alanında yapımı süren Kızılay üretim fabrikası ile de Orta Doğu’nun çelik konteyner başta olmak üzere birçok ürünlerin burada üretileceğini dile getirdi. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise Türk Kızılayı’nın en güvenilir kurumlarından biri olduğunu ve halkın dar zamanında her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Umut Yalçın’ın Türk Kızılayı’nın genel merkez düzeyinde görev almasının Malatya adına da bir kazanç olduğunu ifade ederek, eski vagon fabrikası alanına kurulan Kızılay üretim üssünün de Malatya ekonomisine katkı sunacağını kaydetti.