Kızılay, Malatya’da depremzedeler için sosyal market açtı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından depremden etkilenen illerden olan Malatya’da Türk Kızılay’ı tarafından açılan sosyal market depremzedelere ücretsiz hizmet sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından vatandaşların ihtiyaçlarının gidermek için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Türk Kızılay’ı tarafından, deprem bölgesi Malatya’da, gıda, giyim, hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı sosyal market açıldı.

Türk Kızılay İnsani Yardım Sorumlusu Malatya Ekip Başkanı Elif Taşkın Aytekin, depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz giderebilmeleri için Yeşilyurt Belediyesi ile işbirliği içerisinde sosyal market açtıklarını söyledi. Aytekin, depremzedelerin ihtiyaçları olan gıda, hijyen ve çocuk bakım setini alabileceklerini belirterek, “Sosyal markette tüm depremzede vatandaşlarımız buraya geldikten sonra kayıt sürecinden geçiyorlar. Kayıt sürecinden sonra kendilerine bir kart veriyoruz. Bu kart tanımlandıktan sonra ihtiyaç doğrultusunda kendilerine gıda, hijyen ve çocuk bakım seti takdim ediyoruz. Gıda setinde temel ihtiyaç malzemeleri var. Kuru gıda, çay, zeytin, yağ, şeker, pirinç, kuru baklagiller ve buna benzer temel ihtiyaç malzemeleri var. Hijyen setimizde bulaşık deterjanı, temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı, ıslak mendil gibi hijyenik malzemeler ve kişisel bakım malzemeleri var. Çocuk bakım setimizde de çocuk bezi, çocuk maması ve çocuğun yaşına uygun özel ürünleri gelen bağışlar doğrultusunda takdim ediyoruz” dedi.

İhtiyaç malzemelerinin gönüllüler tarafından paketlenerek depremzedelere verildiğine değinen Aytekin, “ Gıda setinde temel ihtiyaç malzemeleri var. Kuru gıda, çay, zeytin, yağ, şeker, pirinç, kuru baklagiller ve buna benzer temel ihtiyaç malzemeleri var. Hijyen setimizde bulaşık deterjanı, temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı, ıslak mendil gibi hijyenik malzemeler ve kişisel bakım malzemeleri var. Çocuk bakım setimizde de çocuk bezi, çocuk maması ve çocuğun yaşına uygun özel ürünleri gelen bağışlar doğrultusunda takdim ediyoruz. Hizmetimizi saat 09.00 ile 16.00 arasında sürdürüyoruz. Kızılay gönüllülerimiz burada seferber halinde paketlerin hazırlanması, gelen bağışların en iyi şekilde değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.