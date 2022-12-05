Kızılay gönüllüleri unutulmadı

Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi’nde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkileri çerçevesinde yardım gönüllüleri unutulmadı.

Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Kızılay Yeşilyurt Şubesinde görev alan gönüllüler için bir etkinlik düzenledi.

Dernek binasında gerçekleşen pasta kesimi etkinliğinde konuşan Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, "Bugün bütün dünyada aynı anda binlerce gönüllü ile umudu diri tutmanın heyecanını yaşıyoruz. Gölgesinde olmaktan her daim mutluluk duyduğumuz bu yolda olmanın güzelliği, tadı başka. Karşılık beklemeden emeklerini toplumun istifadesine sunmuş tüm güzel kalplere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yeşilyurt Şubesi olarak ilk günden beri yılmadan ve usanmadan büyük bir şevkle çalıştıklarını belirten Korkmaz, "Tüm gönüllü gençler ise adaşlarımın gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Günün anısına pasta kesimi yapılırken sonrasında ise genç gönüllülere hediye takdim edildi.