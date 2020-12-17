Kızılay, “Akıllı Şehirler” oturumuna başkanlık yaptı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Bölgesel Kalkınma Toplantısına katılarak, “Akıllı Şehirler” oturumuna başkanlık yaptı.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TBB tarafından ulusal ve bölgesel kalkınmada yerel yönetimlerin yerini ve önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen “Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları”nın ikincisine katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ayrıca toplantı kapsamında gerçekleştirilen “Akıllı Şehirler” oturumuna başkanlık yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya bölgedeki 8 ilden üniversite rektörleri, il ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve kalkınma ajanslarından temsilciler katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu gerçekleştirdi.

Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay başkanlığında “Akıllı Şehirler” oturumu yapıldı. Ayrıca toplantıda bölgedeki yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının yöneticileri tarafından yerel yönetimlerin bölgesel kalkınmadaki rolünün ele alındığı konuşmalar gerçekleştirildi.