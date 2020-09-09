banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İkiz mi tek mi
İkiz mi tek mi
Heyecan için geri sayım başladı
Heyecan için geri sayım başladı
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri

Kitap dağıtan Gürkan, kütüphane müjdesi verdi

KİTAP DAĞITAN BAŞKAN GÜRKAN, KÜTÜPHANE MÜJDESİ VERDİ

MALATYA 09.09.2020, 15:58
Kitap dağıtan Gürkan, kütüphane müjdesi verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yeni kütüphane yapılacağı ve ihale aşamasında olduğunu bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmış olan kitaplar, 8 Eylül Dünya Okuma Gününde Soykan Parkında düzenlenen program kapsamında vatandaşlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da kitap dağıttı.

Dünya Kitap Okuma Günü nedeniyle kitap dağıtımı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Dünya Kitap Okuma Günü nedeniyle şehrimize kitap dağıtımı yaptık. Okumak önemlidir. İslam’ın ilk emri de İkra’dır, “Oku” ile başlamaktadır. Ama ne acıdır ki Malatya’mızın bir kütüphanesi yoktur. Kütüphane bir okuma merkezidir. Bu vesile ile Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’mıza yakışır mimari yapısı ve içerik özellikleri yüksek bir kütüphane müjdesini de vermek istiyorum. Şuanda ihale aşamasında olan kütüphanemizi en kısa zamanda da ihalesini bitirip, tamamlayarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak değerli Malatyalı hemşerilerimize armağan edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0