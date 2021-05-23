Kısıtlamada dışarı çıkanlara ceza

Malatya’da bir günde polis tarafından sokağa çıkan 31 kişiye 27 bin 900 TL ceza uygulandı.

Cuma günü saat 21.00’de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor. Malatya’da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 31 kişiye 900’er TL’den toplam 27 bin 900 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerini açan 9 işyerine , maske takmamaktan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza uygulandı. Covid-19 kurallarına uymayan 1 toplu taşıma aracına da polis tarafından yasal işlem yapıldı. Covid-19 pandemisine yakalanıp da izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 1 kişi ise evine yönlendirildi.