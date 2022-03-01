Kırgızistan üniversiteleriyle iş birliği

Malatya İnönü Üniversitesi ile Kırgızistan üniversiteleri arasında iş birliği yapılacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Bekboosun Börübaşov ve Kırk Kırgız Boyunun Başkanı Amanbay Toktoroviç Omurzakov, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Danışmanı ve İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (İNÜGAM) Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Genel Sekreter Mustafa Gezer ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zakir Azizov yer aldı. İnönü Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim öğretim, Ar-Ge, sağlık ve inovasyon alanında yaptığı çalışmaların ve projelerin ele alındığı ziyarette, ayrıca Kırgızistan üniversiteleriyle kurulacak iş birliği ve ilişkiler ele alındı.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.