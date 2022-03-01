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Kırgızistan heyetinden Başkan Güder’e kardeşlik ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla İnönü Üniversitesi’nin davetini üzerine Malatya’ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un danışmanı Bekboosun Börübaşov, Yardımcısı Amanbay Toktoroviç Omurzakov ve beraberindeki heyeti konuk etti.

MALATYA 01.03.2022, 12:07
Kırgızistan heyetinden Başkan Güder’e kardeşlik ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla İnönü Üniversitesi’nin davetini üzerine Malatya’ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un danışmanı Bekboosun Börübaşov, Yardımcısı Amanbay Toktoroviç Omurzakov ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla İnönü Üniversitesi’nin davetini üzerine Malatya’ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Bekboosun Börübaşov, Danışman Yardımcısı Amanbay Toktoroviç Omurzakov, Cıpara Tursunbaeva, Prof.Dr.Zakir Azizov, Prof.Dr.Ramilya Yarulina Yıldırım ve Prof.Dr.Neslihan Durak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesi hizmet binasını gezerek içerisindeki tarihi mekanların yer aldığı minyatür maketleri yakından inceleyen heyet, bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih başkenti Battalgazi’ye hayranlıklarını gizleyemedi. Bir sonraki gezilerinde Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi daha yakından tanımak istediklerini aktaran heyet, Anadolu hazinesi Battalgazi’yi geleceğe taşıyan Başkan Güder’e başarılı hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Heyetin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güder, Anadolu’da ’İlk Şehir Devleti’nin yapıları ortaya çıkarıldığı, Geç Kalkolitik Dönem’den, Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren UNESCO Dünya Kültür Mirası Arslantepe Höyüğü’nün yer aldığı tabloyu hediye etti.

“Başkanımız istişare etmek için geldik”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un danışmanı Bekboosun Börübaşov, “Malatya daha önce bizim bir şehrimiz ile kardeş şehir olmuştu. Biz de bunu pekiştirmek ve daha üst seviyelere taşımak için Malatya’ya geldik. Resmi olarak iki ülke arasında köprüler kuruldu. Onu pekiştirmek de tabi ki bize düşer. İlim, bilim, medeniyet, kültür üzerine istişare edeceğiz. Şuanda da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Battalgazi ilçesindeyiz ve Belediye Başkanı Osman Güder ile beraberiz. Misafirperverliğinden ötürü başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim bizden başkan dostumuz yoktur”

Nazik ziyaretlerinden ötürü heyete teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Özellikle tarihsel süreci değerlendirdiğimiz zaman egemen güçler oluyor ve diğer devletler oluyor. Egemen güçler her zaman diğer devletleri kendi hegemonyalarına almak için bazı fitne ve tefrikalar koyuyorlar. Türkiye’nin dışındaki Türki Cumhuriyetleri de 90’lı yıllara kadar Rusya’nın egemenliği altındaydı. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla Türki Cumhuriyetler, kendi varlıklarını hissettirmeye başladılar. Türkiye’miz büyük ağabey olarak

tüm Türki Cumhuriyetleri kendi etrafında toplamalı. Türki Cumhuriyetlerden Azerbaycan ile diyaloglarımız üst seviyede. Arzu ediyoruz ki tüm Türki Cumhuriyetlerle aynı düzeyde ilişkiler kurulmuş olsun. Bizim bizden başkan dostumuz yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerek. Karabağlar 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında hayatını sürdürürken, Türki Cumhuriyetlerin bir birlerini sahiplenmesi ve Türkiye’nin Azerbaycan’a yardım etmesiyle 30 yıllık esaret 20 günde son buldu. Başarılar bizim göğsümüzü kabartır, sıkıntılar bizleri de üzer. Kırgızistan Cumhurbaşkanımızın temsilcilerinin bugün bizleri ziyaret etmesi birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Bu nazik ziyaret bizleri çok mutlu etmiştir” dedi.

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