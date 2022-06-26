Kiraz festivali etkinlikleri dolu dolu geçiyor

Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki tarihi Yeşilyurt Konakları ile Yeşilyurt Güreş Sahasında düzenlenen 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali etkinlikleri renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Dev konserler, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, sportif yarışmalarla Malatya’nın sosyal yaşamına hareketlilik getiren 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin coşkusu bu kez de Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’da yaşandı.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan müzik dinletileri, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, MAKON VE MASTÖB Genel Başkanı Nazife Özdemir, MİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüm İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Galip Sökmen, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürü Süleyman Berktaş, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeşilyurt Mutfağından Gastronomi Konağına, Kent Belleği Konağından Butik Oteline, Kahve Konağından Yeşilyurt Pastanesine kadar Yeşilyurt’un köklü tarihinin tanıtıldığı mekânlara sahip Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ki etkinliklere 7’en 70’e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen Yeşilyurt Lezzet Caddesinde açılan el sanatları sergileri, çocuklara yönelik kültürel etkinlikler ve yöresel yemek ikramları büyük ilgi gördü. Renkli bir atmosferin hakim olduğu etkinliklerde ‘ Yeşilyurt’ta Kültür ve Yaşam’ konulu ‘Fotoğraf Sergisi’ açılışı yapılırken, usta fotoğrafçıların objektiflerine yansıyan birbirinden güzel Yeşilyurt fotoğrafları sergilendi.

Yeşilyurt güreş sahası tam not aldı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan dönüşüm projesiyle modern ve nezih bir görüntüye kavuştuğu belirtilen Yeşilyurt Güreş Sahasında Yeşilyurt Belediyespor Kulübü sporcular tarafından yapılan sportif gösteriler ise festivale ayrı bir renk katarken, etkinlikleri takip eden davetliler Yeşilyurt Güreş Sahasının yenilenmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Muhtarlar korosu konseri büyük ilgi gördü

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyinin ortak çalışması neticesinde Yeşilyurt’lu Muhtarların katılımıyla kurulan Muhtarlar Korosu tarafından sahnelenen müzik dinletisi ise etkinliklerin coşkulu geçmesine vesile oldu. Yöresel türküler seslendiren mahalle muhtarları davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, festival etkinliklerine takip eden yerel ve ulusal medya kuruluşları ve ajansların yayınlarına katılarak, Yeşilyurt’ta yaşanan festival coşkusunu tüm boyutlarıyla anlattı.

Kiraz yarışması ödülleri dağıtıldı

Yeşilyurt’un ünlü dalbastı kirazının tanıtımını yapmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirilen ‘En İyi Kiraz’ ve ‘En Bakımlı Kiraz Bahçe’ Yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri ise düzenlenen törenle takdim edildi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası işbirliği ile düzenlenen yarışmanın ‘En İyi Kiraz’ kategorisinde birinci 95 puanla Eda Güney, ikinci 93.5 puanla Raşit Karadeniz, üçüncü 92.25 puanla Cumali Kartal, dördüncü 91 puanla İsmail Çatalya oldu. ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ kategorisinde ise birinci 94.75 puanla Ömer Topaloğlu olurken, ikinci 91.75 puanla Şaban Belhan, üçüncü ise 90 puanla Ahmet Danacı oldu.

27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin Yeşilyurt’a farklı güzellikler kattığını ifade eden İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı, Tarihi Yeşilyurt Konaklarının Çırmıhtı’nın güzelliklerini ön plana çıkardığını ifade ederken, “ Festivalimize teşrif eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerin varlığı bizleri mutlu ediyor. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızın bulunduğu bu caddenin eski halini bilen birisi olarak buranın çok güzel bir görüntüye kavuşması bizleri mutlu ediyor, bunu bize yaşattığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah sizlerden razı olsun, bu hizmetlerden emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, iki yıl aradan sonra düzenledikleri 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin dev konserler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle Yeşilyurt’un marka değerine büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Kiraz festivalin heyecanı ve coşkusunun Yeşilyurt’un dört bir tarafında yaşandığını vurgulayan Çınar, “ Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun teşrifleriyle düzenlediğimiz açılış törenimizle start verdiğimiz festivalimiz, ilçemize farklı bir renk, heyecan ve mutluk katmaktadır. Melekbaba mahallesinde başlattığımız festivallerimizi dev konserlerimiz, sergilerimiz, açılışlarımız, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerimizle daha renkli ve dinamik bir görüntüye kavuşturduk. Festivalimiz birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhumuz büyük bir güç katmaktadır. Mustafa Ceceli, Kıraç ve Manga Grubu gibi gençlerin sevdiği sanatçıları festivalimizde ağırlıyoruz, girişimci kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini tanıtıyoruz, fotoğraf sergimizin açılışını yaptık, gençlerimiz ise yeni güreş sahamızda ki ilk etkinliğimizde o güzel gösterilerini bizlerle paylaştılar. Dalbastı kirazı, yemek ve tatlı ikramlarımızla, etkinliklerimizle festivalimizi doyasıya yaşıyoruz” dedi.

Başkan Çınar konuşmasının devamında Tarihi Yeşilyurt Konaklarının bulunduğu Lezzet Caddesinde oluşan bu güzel tablonun Yeşilyurt’un tüm değerlerine sahip çıkılmasının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerken şunları söyledi:

“İlçemizin tarihini, kültürünü, geleneksel yaşamını ve yemeklerini hem tanıtmak hem de geleceğe taşımak adına baştan aşağıya restore ederek hizmete sunduğumuz Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar atıl vaziyetteyken bölgemizin tarihsel zenginliklerine yakışan birbirinden özel ve değerleri eserlere kavuşan Lezzet Caddemizde oluşan bu birliktelik tablosu, Yeşilyurt’un büyüme ve kalkınma sürecine büyük bir güç katmaktadır. Malatya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerimiz burayı görmeden, müzelerimizi

gezmeden, yemeklerimizi tatmadan gitmiyorlar. Malatya’ya yeni bir kültür ve alternatif turizm alanı oluşturduk. Bu hareketlilikte bölgemizin ekonomik ve sosyal hayatına büyük kazanımlar getirmektedir. Biz kültürümüze, tarihimize, geleneksel hayatımıza, yemeklerimize dalbastı kirazımız başta olmak üzere tüm tarımsal ürünlerimize sahip çıkıyoruz. Geçmişini bilmeyenler geleceği doğru inşa edemezler. Amacımız ilçemizi tanıtmak ve kentimizin marka değerini artırmaktır. Kiraz yarışmamızda dereceye girenleri kutluyorum. Aylardır süren hazırlık sonrasında yöresel türküleri seslendiren Muhtarlar Koromuzu ayrıca tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın caddedeki neşeli halleri, gençlerimizin mutluluğu, büyüklerimizin huzuru ve muhabbetleri, bu caddemizin anlam ve değerini ortaya koymaya yetmektedir. Bizi bir araya getiren kültürel zenginliklerimize her daim sahip çıkacağız, koruyacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Tek gayemiz ve hedefimiz; köklü bir tarihe sahip olan Yeşilyurt’umuzu topyekün tanıtmak ve gelecek kuşaklara taşımaktır.”

Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ise yaptığı konuşmada, “İki yıllık salgın sürecinde bazı etkinliklerimizi ve organizasyonlarımızı yapamadık. 27.Yeşilyurt Kültür ve Spor Festivalimizi iki yıl aradan sonra yapmanın, değerli hemşehrilerimizle bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yıl ki festivalimizin onur konukları, salgın sürecinde görevini büyük bir fedakarlıkla yapan sağlıkçılarımız oldu. Tüm hemşehrilerimiz ve sizler adına sağlıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Yaşadığımız salgın sürecinde özellikle sağlıklı, yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşabilmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Tarım ürünleri stratejik bir sektördür, festivalimizin ana objesi olan dalbastı kirazımız başta olmak üzere diğer tüm tarımsal ürünlerimizin desteklenmesi bu anlamda büyük önem arz ediyor. Üreticilerimizin teşvik edilmesiyle birlikte tarımsal alanlarımızın daha iyi noktaya gelmesini önemsiyoruz. Festivalimize katılan ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kiraz yarışmasına hem katılan hem de dereceye giren bütün üreticilerimizi kutluyorum” diye konuştu.