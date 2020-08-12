Kiltepe’de yeni yol açıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kiltepe Mahallesinde yeni yol açma çalışması yapıyor. 2 kilometre uzunluğundaki yeni yolun, 600 metrelik bölümü açıldı, 1400 metrelik kısımda da çalışmalara devam ediliyor.

Sanayi Sitesi ile Babuktu Viyadüğünü, Kuzey Kuşak Yolu’na demiryolu hizasında bağlayacak yeni yol bölgede ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak.

Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nde görevli İnşaat Mühendisi Doğan İnce yapılan yeni yol açma çalışması ile ilgili bilgiler verdi. 2 kilometre uzunluğundaki yeni yolun 22 metre genişliğinde açıldığına dikkat çeken İnce, “İmar uygulaması tamamlanan 600 metrelik bölümü açtık. 1.4 kilometrelik bölümde çalışmalara devam ediyoruz. Yolumuz Babuktu viyadüğünün sanayi tarafını kuzey kuşak yoluna bağlıyor. Bölgede yoğun bir trafik sirkülasyonu var. Kuzey Kuşak Yoluna gitmek isteyenler Babuktu viyadüğünü kullanarak Hayvan Pazarının önünden yola çıkıyordu. 22 metrelik yeni yolun tamamlanmasıyla Sanayi tarafından gelecek trafik Babuktu viyadüğünü kullanmadan bu yolumuzla birlikte kuşak yoluna çıkabilecekler. Bu sayede trafik daha düzenli olacak” dedi.