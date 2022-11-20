Malatya’da Eskrim Bölgesel Açık Turnuva düzenlenerek, sporcular kılıçları bölge şampiyonluğu için çektiler.

Merkez Spor Salonunda iki gün süren Bölgesel Açık Turnuva Müsabakaları sona erdi. 10 ilden, 105 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Eskrim Bölgesel Açık Turnuva müsabakalarında sporcular kılıçları bölge şampiyonluğu için çektiler.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.