’Kılıbık’ oyununa ilgi

Malatya Sanat Merkezi tarafından sahneye konulan Kılıbık isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kılıbık isimli tiyatro, yönetmen Mahmut Atay’ın koordinesinde Sabancı Kültür Sanat Merkezinde perdelerini araladı. Oyunun yönetmeni Mahmut Atay, yerel tiyatrolara ulusallardan daha az ilgi olduğunu söyledi. Atay, “Tiyatro yerel olunca sanki çok değişik bir şeymiş gibi insanlarımız bundan kaçınır, çekinir, acabaları çoğalır. Halbuki burada çok güzel bir oyun sergileniyor. Kılıbık isimli tiyatro oyunu gerçekten çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Oyuncu arkadaşlarımız tebrik ediyorum ve hepsiyle gurur duyuyorum. İyi ki tiyatro mesleğini seçmişler. Yaşasın tiyatro ve yaşasın tiyatrocular diyorum” ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Hasan Bulğak da, yerel tiyatronun önemine temas ederek, fedakarca çalıştıklarını bildirdi. Bulğak, Amacımız Malatya’da sanatı ve sanatçıyı seven kişileri yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

İlgi gören Kılıbık isimli tiyatro oyunu sonunda oyunculara ve yönetmene çiçek verildi.