Kick Bock Şampiyonasında Malatya rüzgarı

Kick Bock Türkiye Şampiyonasında Malatya rüzgarı eserek, sporcular 15 madalya aldı.

Kick Bock Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan, Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası Ordu’da 12 gün sürdü. Şampiyonada Malatyalı sporular 5 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya alarak Malatya’ya döndüler. Türkiye derecesi elde edip 15 madalya alan sporcuları Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ayrıca ödüllendirilecekleri kaydedildi.