Keskin’den hibe için teşekkür, tam çalışma için talep

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESEBO) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esnaflara verilecek olan 3 ile 5 bin TL arasındaki hibe desteği için teşekkür ederek, 1 Haziran’dan itibaren tüm esnaf camiasının tam çalışma dönemine girişi içinde müjde beklediklerini bildirdi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programı kapsamında; Kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmelerin yer aldığı 235 bin esnafa 5 bin lira hibe, ikinci grup da ise Bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri ile daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılara da 3 bin TL hibe desteği verilecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a esnafımıza yeni destek müjdesine teşekkür ediyoruz. Çünkü bu dönemde esnafımız için verilecek her destek ve katkı önemlidir ” dedi.

Esnaf camiasının 1 Haziran itibariyle tam çalışma dönemine girmek istediğini de belirten Keskin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan tüm esnaf ve sanatkarımız için 1 Haziran itibariyle TAM ÇALIŞMA müjdesi bekliyoruz. Hibeler için, diğer tüm destekler için teşekkür ediyoruz. Ancak, esnafımızın ayakta kalabilmesi, üretimini arttırabilmesi, yatırımlarını sürdürebilmesi için uzun vadeli, faizsiz kredi desteği verilmesini de talep ediyoruz” ifadelerini kaydetti.