Keskin’den esnafa pozitif ayrımcılık talebi

MESOB Başkanı Şevket Keskin, yılbaşı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında esnafa pozitif ayrımcılık isteyerek, “Market ve alışveriş merkezleri kapalı kalsın, bu kez esnaf iş yapsın. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomik sıkıntıya karşı ‘ohhh’ diyebilmesini sağlamalıdır” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, ekonomik sıkıntı yaşayan esnafların yılbaşı alışverişinde pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

Keskin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlama uygulamasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, alışveriş merkezleri ve marketlerle aynı şartlarda hafta içleri saat 20.00’ye kadar Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen süreler yılbaşı nedeniyle sadece esnaf ve sanatkar kesimi için yumuşatılmalı. Esnaflarımız yılbaşı öncesi ve sonrasında hafta içleri ve hafta sonları saat 23.00’e kadar açık kalmalı. Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan esnaflarımız için yılbaşı öncesi ve sonrasında pozitif ayrımcılık yapılmalı. Market ve alışveriş merkezleri kapalı kalsın, bu kez esnaf iş yapsın. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomik sıkıntıya karşı ‘Ohhh’ diyebilmesini sağlamalıdır. Çünkü esnaf ve sanatkarımız yerlidir, millidir, devleti ile, milleti ile ve devlet büyükleriyle aynı cephe de bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son açıkladıkları destek paketi ile esnaflarımız için katkı sunmuştur. Baş ustamız Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra, esnafın abisi olan Sayın İçişleri Bakanımızdan yılbaşı öncesi ve sonrasında kısıtlama sürelerinde esnaf ve sanatkâr için iyileştirme yaparak katkı sunmasını bekliyoruz.”