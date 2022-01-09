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Keskin güven tazeledi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulunda tek liste gidilen seçimde güven tazeledi.

MALATYA 09.01.2022, 16:54
Keskin güven tazeledi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurulunda tek liste gidilen seçimde güven tazeledi.

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 2022 yılı Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Mevcut başkan Şevket Keskin’in tek liste ile aday olduğu genel kurula Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile çok sayıda esnaf odası başkanı ve şoför esnafı katıldı.

Genel kurulda divan başkanlığını MESOB Başkan vekili Orhan Özbek yaptı.

Genel kurulun açılışında konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, “Esnafımız’ karşınızda bir aday yoksa gelmeyelim’ diyor, hayır, hem siyasilere karşı, hem yerel yöneticilere karşı güç birliğine geleceksiniz. Gücünüz oluğu zaman sesiniz çıkar. Gücünüz olmazsa sesiniz çıkmaz. Hükümetimiz bize gerçekten büyük destekler verdi, Allah razı olsun. Ama bu esnaf 18-19 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, reisin yanında. Bunu hiç kimse inkar edemez. Son dönemlerde sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştürülmüyoruz. Belediye başkanlarımıza da söylüyoruz, ‘bizi sayın cumhurbaşkanımız ile bir araya getiriniz.’ Sokak yanıyor, herkes bitti. Esnafımız sıkıntı içinde. Hükümetimiz indirim istiyor, ama devletimizin elinde ne varsa hepsine zam yapılıyor. Şuanda bir litre mazot 14 TL olmuş hangi şoför para kazanacak? Ticari ulaşım tarifeleri için düzenlemelere gidiyoruz. Esnafımızın azında mazotunun parasını çıkartması için mücadele ediyoruz. Hükümetimizden şunu söylüyoruz, elinizdeki bütün kalemlerde indirim yapınız ki, başkasından indirim isteyince geçerli olsun. Esnafımız nasıl idare edecek, gerçekten idare edilecek durum kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı mı , dayanmadı mı? Biz gerçekleri söylüyoruz. Hiç kimseden de korkumuz yoktur. Esnaf ve sanatkar camiası yanımız da olduğu sürece de kimseden çekinmeyiz. Verilen desteklerle elimizden geldiği kadarıyla mücadele ediyoruz. Öyle bir duruma geldik ki, her gün zamla uyanıyoruz. Yılbaşında hediye verilecek, dedik, Milli Piyango vuracak diye düşündük ama zam Milli Piyangosu vurdu. Bunları söylediğiniz de bu hükümeti eleştirmek değil. Bu bir gerçek. Sokak yanıyor, sokak bitti. Esnaf, köylü, çiftçi bitti. Milletvekillerimiz şunu söylüyorlar, ‘Biz gezerken kimse bir şey söylemiyor’ , evet doğru söylüyorlar. Esnafımız siyasilere derdini anlatmıyor” diye konuştu.

Şevket Keskin başkanlığındaki Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Yönetim Kurulu Bekir Kazıcı, Ali Kızılca, İzzet Batur, İdris Aslan, Mustafa Bulut, Abdullah Altuntaş, Hamdi cengiz, Muhsin Aydoğdu, Beyzade Aslan ve Şükrü Dağ isimlerinden oluşurken, Denetim Kuruluna ise Nihat Karademir, Doğan Akçadağ ve Mehmet Yakut seçildi.

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