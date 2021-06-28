Keskin, “2023 hedefi için esnafın ayakta kalması şarttır”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan itibaren sona ermesi ile birlikte esnaf camiasının sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da bir nefes alacağını belirterek, “Hükümetimizden esnaf için yeni destek program ve uygulamaları bekliyoruz. Faizsiz, 1 yıl ödemesiz 100 bin TL kredi mutlaka sağlanmalı” dedi.

Keskin, “Uzun bir aradan sonra 1 Temmuz itibariyle esnaf ve sanatkârımız tam çalışma dönemine yeniden başlıyor. 15-16 aydır faaliyetlerine ara verilen veya kısıtlanan bazı esnaf dallarımız 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir. Mesafe kurallarına uymak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına, oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına müsaade edilecektir. Yine 15-16 aydan beri kapalı olan eğlence merkezleri de 1 Temmuz’dan itibaren açılıyor. Müzik yayınının saat 24.00’den daha ileri bir saate alınması için de TESK öncülüğünde girişimlerimiz devam ediyor. 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençlerin ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak. TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’in öncülüğünde yaptığımız girişimler ve görüşmeler de sonuç vermiştir. Kısıtlamaların kaldırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebileceklerini aktaran Keskin, “Nikah ve düğün merasimlerinde, yiyecek, içecek ikramı yapılabilecek, canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecek. Müzik kısıtlamasının daha ileri bir saate alınması için Girişimlerimiz devam ediyor. Nikah ve düğünlerde kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek. Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması yaklaşık 150 sektörü olumlu yönde etkileyecek, piyasada canlılık oluşacaktır. Esnaf camiası temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyacaktır. Tüm esnaflarımızı ve yanlarında çalışanlarının mutlaka aşılarını yaptırmaları istiyoruz” İfadelerini kaydetti.

Keskin, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan itibaren sona ermesi ile birlikte esnaf ve sanatkâr camiası sadece ekonomik anlamda değil sosyal anlamda da bir nefes alacaktır. Ancak esnaf camiasının ayakta kalabilmesi için hükumetimizin destek ve katkı vermesi şarttır. Hükümetimizden faizsiz, 1 yıl ödemesiz en az 100 bin TL kredi desteği talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuda destek bekliyoruz. 2023 hedefleri için esnafın ayakta kalması şarttır” diye konuştu.