Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı operasyonla yakalandı

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.Z.’yi yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda firari şahıs yakalanarak gözaltın alındı.

Zanlı işlemlerinin ardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.