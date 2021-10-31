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Kernek Onur ödülleri verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan Kernek Meydanı’nın açılış töreninde ‘Kernek Onur Ödülleri’ ödül töreni yapıldı. Malatya’nın tarihinde önemli bir yere sahip olan Kernek Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle ödüller sahiplerine verildi.

MALATYA 31.10.2021, 15:43
Kernek Onur ödülleri verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan Kernek Meydanı’nın açılış töreninde ‘Kernek Onur Ödülleri’ ödül töreni yapıldı. Malatya’nın tarihinde önemli bir yere sahip olan Kernek Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle ödüller sahiplerine verildi.

Malatya’nın hafızasında önemli bir yer tutan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı haline gelen Kernek Meydanı, aslına uygun bir şekilde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açıldı. On binlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılan açılışta ‘Kernek Onur Ödülleri’ ödül töreni de yapıldı.

Kernek Meydanı’nın açılışının ardından yapılan Kernek Onur Ödülleri töreninde, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a, Ampute Milli Takım Kaptanı ve Kalecisi Selim Karadağ’a, Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuar’ında dünya birincisi olan Feridun Balaban’a ‘Kernek Onur Ödülü verildi.

"Üstündağ’dan filenin sultanları müjdesi"

Kernek Onur Ödülleri töreninde ödül alan Malatyalı hemşerimiz Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, “ Ben Malatyalıyım, Orduzu Mahallesinde doğdum, Kernek’te büyüdüm. Kernek’in benim için özel bir yeri var. Kernek’te bulunan müzenin müdürlüğünü yapan rahmetli ağabeyimdi. Ben Malatya için her zaman canımı vermeye hazırım çünkü benim memleketim burası. Babam, sen memleketine hayırlı bir iş yapmıyorsan hayırlı bir evlat değilsin demişti. Onun için Malatya’ya daha önce Milli Takımımızı getirdik. İlk defa Malatya’ya geldi. Malatya’ya geldiğimde bana Filenin Sultanlarını çok sordular. Filenin Sultanları dünyada ve Avrupa’da olay oldu. Filenin sultanlarını Malatya’da görmek istiyoruz dediler. Bende Malatya’mıza çok güzel hizmet eden büyüklerimize ve memleketimize mutlaka ilk milli maçı Malatya’da oynayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Çünkü memleketimiz bunu hak ediyor. Kernek Meydanı’nda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, ben kendisine ağabeyim diyorum benim çok kıymetli bir ağabeyim ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"Bizim başarımız Malatyalıların sayesinde"

Karaciğer naklinde başarılı çalışmalarla tıp dünyasında başarılarla anılan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’da, “Hem ülkemiz hem de şehrimiz açısından özel bir günde çok kıymetli ağabeyimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bizlere takdim ettiği ödülden dolayı çok teşekkür ediyorum. Malatya’da yaşamaktan ve Malatyalı olmaktan gurur duyuyorum. Malatya’da karaciğer nakli bu noktaya geldiyse bu benim sayemde değil. Öğretim üyelerimiz, Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Rektörümüz, Sayın Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve Malatyalılar sayesinde. Bu, bir şehir birlik ve beraberlik içerisinde olursa neleri başaracağının bir göstergesidir” diye konuştu.

"Memleketimde aldığım ödül beni en mutlu eden ödül oldu"

Kernek Onur Ödülleri töreninde ödül alan Ampute Milli Takım Kalecisi Selim Karadağ ise, "44 numaralı formayla ülkemi ve Malatya’mızı temsil ettiğim için çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilimizde Ampute Futbolunu oynattığı ve oynama imkânını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Futbol yaşantımda gittiğim yerlerde birçok ödüller aldım ama bugün yaptığım işte beni en mutlu eden ödül memleketimde aldığım ödül oldu. Değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kerneği aslına döndüren başkanımıza teşekkür ediyorum"

Kernek Onur Ödülleri töreni sonrasında Kernek Meydanı’nda halk konseri veren Malatyalı sanatçı Selahattin Alpay, yıllar sonra Kernek’te konser vermekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Alpay, “Yıllar önce burada konser verirdim. İlk sahneye bu gölün kenarında çıktım. Şimdi yine burada hemşehrilerime konser vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Beni tekrar hemşerilerimle buluşturan ve Kernek’i yeniden aslına döndüren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sanatçı Selahattin Alpay’a Kernek Onur Ödülü, çiçek ve kayısı takdim etti.

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