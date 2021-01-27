Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Meydanı’nda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İnceleme gezisine İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Gazeteci-Yazar Asım Demirkök ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları katıldı.

Kernek Meydanı’ndaki projeyle ilgili mühendislerden bilgiler alan heyet, çizilen projenin saha üzerinde nasıl konumlandırılacağını yerinde inceledi. Gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gazeteci-Yazar Asım Demirkök yaptığı açıklamada, “Yeşil alanın artırılacağı, teleferik ve şelalenin çok güzel bir şekilde planlanarak bu alanın güzel bir görünüme kavuşturulacağı inancındayım. Derme Kanalı’nın yapımı 1943’lü yıllara dayanmaktadır. Hafızalardaki Kernek’e dönüştürülmesi kent hafızası için de önemlidir” dedi.

"Güzel bir mekan oluşturacağız”

Kernek Meydanı’ndaki çalışmaların an itibariyle devam ettiğini belirten Yaşar Karataş ise “Kernek Meydanı’ndaki çalışmalarımızda önceliğimiz yer altındaki taban sularının yer üstüne çıkarılarak vatandaşların yaşamış olduğu mağduriyeti önlemek. Akabinde yapacağımız çalışmalarla yeşil alan, piknik alanı, kafeterya, şelale ve teleferik çalışmalarıyla güzel bir mekân oluşturmak” ifadelerini kullandı.

"Kernek’te yeşil dokuyu artıracağız"

Birinci etap çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaları yerinde incelediğini belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda öncelikli olarak kot farkından dolayı bodrum ve evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek. Ekiplerimiz tarafından yapılan Kernek Meydanı I. Etap çalışmaları kapsamında kanalda ve çevresinde çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalarımızla Kernek Meydanı’nda hem yeşil alan dokusunu artıracağız hem de taban sularını tekrar yer üstüne çıkararak en verimli şekilde değerlendireceğiz. Çevre düzenleme çalışmaları ile ileriki etap çalışmalarıyla hayata geçireceğimiz şelalesi ve teleferik sistemleriyle güzel bir mekânı Malatya’mıza kazandırmış olacağız. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekiplerimiz yoğun bir mesai harcamaktalar. Bu çalışmalarda emeği geçenlere, bize destek verenlere teşekkür ediyorum”diye konuştu.