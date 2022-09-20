Kenger Sakızı’nda Coğrafi İşaret Belgesi için başvuru yapıldı

Malatya’nın Darende ilçesinin birçok bölgesinde özellikle yüksek yerlerde yetişen Kenger bitkisinden elde edilen Kenger Sakızı’na Coğrafi İşaret Belgesi alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruldu.

Konu ile ilgili başvuruyu yapan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca yaptığı açıklamada, “İlçemiz dağlarında endemik olarak yetişen ve birçok ailenin geçim kaynağı olan Kenger Sakızı ile ilgili bu güne kadar her hangi bir kurumsal çalışmanın yapılmadığını farkına vardık. Darende Kültür Sanat Derneğinin de bu konuda bizlere olan talebi ile birlikte, İlçemizin önemli bitkisel değerlerinden olan Kenger Sakızımızı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Ziraat Odamız teknik heyetinin bir çalışması sonucu belli bir olgunluğa getirdiğimiz çalışmalarımızı tamamlayarak, kenger Sakızımızın Coğrafi İşaret Belgesi veya mahrecini alabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli başvuruyu yaptık” ifadelerini kullandı.

Karaca, “ Sonucunu hep birlikte bekliyoruz. İlçemizde bu konuda çalışma yapılması gereken daha birçok ürünümüz var. Bu işe ilk olarak Kenger Sakızımızın tescili ile başlayalım. İnşallah daha sonra diğer ürünlerimizin de tescili noktasında da diğer kurumlara esin kaynağı oluruz. Söz konusu bu çalışmamızda bizlere gerekli desteği sağlayanlara teşekkür ederim” dedi.